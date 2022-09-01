İzmir haberleri! Ergi Tırpancı, Pınar Karşıyaka'da Spor Haberleri İzmir haberi... Pınar Karşıyaka, 22 yaşındaki kısa forvet Ergi Tırpancı'yı kadrosuna kattı. Pınar Karşıyaka, 22 yaşındaki kısa forvet Ergi Tırpancı'yı kadrosuna kattı. ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da transfer harekatı sürüyor. Yeşil-kırmızılı ekip, son olarak Semt77 Yalovaspor forması giyen 22 yaşındaki kısa forvet Ergi Tırpancı'yı kadrosuna kattığını açıkladı. İzmir temsilcisi, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Ergi Tırpancı'ya "hoş geldin" dedi. Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan ve profesyonel olan Ergi Tırpancı, daha sonra OGM Ormanspor ve Semt77 Yalovaspor takımlarında forma giydi. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka ING Bank İzmir Spor Haberler

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