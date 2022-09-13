İzmir haberleri... 470 Avrupa Yelken Şampiyonası İzmir'de başladı Spor Haberleri Gelen İzmir haberlerine göre İzmir'in Çeşme ilçesindeki 470 Avrupa Yelken Şampiyonası'nda ilk gün yarışları gerçekleştirildi. İzmir'in Çeşme ilçesindeki 470 Avrupa Yelken Şampiyonası'nda ilk gün yarışları gerçekleştirildi. Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü ev sahipliğindeki organizasyona 40'ı Avrupa'dan olmak üzere 52 tekne katılıyor. İlk gün 3 yarışın gerçekleştirildiği şampiyonada İspanyol Jordi Xammar Hernandez-Nora Brugman Cabot ilk sırada yer aldı. Türk sporculardan Deniz Çınar-Simay Aslan on yedinci, Efe Tulçalı-Defne Danişmend otuz yedinci ve Deniz Saltık-Mete Saltık 39. durumda bulunuyor. Yarın devam edecek organizasyon 18 Eylül Pazar günü tamamlanacak. Spor Kaynak: AA / Ali Korkmaz gençlik Çeşme İzmir Spor Haberler

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