A Milli Takım 2 Yıl Sonra İzmir'de: Belçika Maçı Gürsel Aksel Stadı'nda

İZMİR 2 yıl aradan sonra futbolda A Milli Takım'a ev sahipliği yapmanın sevincini yaşayacak. Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar Ligi turnuvasında 2026-27 sezonunda A Ligi'nde mücadele edecek A Milli Takım'ımızın 12 Kasım'da Belçika'yla iç sahada yapacağı maç Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. Müsabakanın saat 20.00'de başlayacağı açıklandı.

Türkiye - Belçika maçı ile birlikte 2020'de kapılarını açan Gürsel Aksel Stadyumu, ay-yıldızlıları 3'üncü kez ağırlayacak. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin karşılaşmalarını oynadığı stadyum, A Milli Takım'ın daha önce UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 2-0 ve 9 Eylül 2024'te İzlanda'yı 3-1 yendiği maçlara ev sahipliği yapmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı