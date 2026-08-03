Haberler

A Milli Takım 2 Yıl Sonra İzmir'de: Belçika Maçı Gürsel Aksel Stadı'nda

A Milli Takım 2 Yıl Sonra İzmir'de: Belçika Maçı Gürsel Aksel Stadı'nda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde 12 Kasım'da Belçika ile İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak maçla birlikte stadyum, ay-yıldızlıları üçüncü kez ağırlayacak.

İZMİR 2 yıl aradan sonra futbolda A Milli Takım'a ev sahipliği yapmanın sevincini yaşayacak. Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar Ligi turnuvasında 2026-27 sezonunda A Ligi'nde mücadele edecek A Milli Takım'ımızın 12 Kasım'da Belçika'yla iç sahada yapacağı maç Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. Müsabakanın saat 20.00'de başlayacağı açıklandı.

Türkiye - Belçika maçı ile birlikte 2020'de kapılarını açan Gürsel Aksel Stadyumu, ay-yıldızlıları 3'üncü kez ağırlayacak. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin karşılaşmalarını oynadığı stadyum, A Milli Takım'ın daha önce UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 2-0 ve 9 Eylül 2024'te İzlanda'yı 3-1 yendiği maçlara ev sahipliği yapmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi

84 hakim ve savcı meslekten men edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'na kızından duygusal mesaj

Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'nun kızından mesaj var
İBB'den AK Parti'ye Eren Ali Bingöl'e yanıt

İBB'den AK Parti'ye Eren Ali Bingöl'e yanıt
Wanda Nara'nın son halini görenler tanımakta zorlandı

Son halini görenler tanımakta zorlandı
İlker Ayrık'tan üzen haber! Tüm gösterilerini iptal etti

İlker Ayrık'tan üzen haber! Tüm gösterilerini iptal etti
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokan bilirkişi raporu! İfadede soruldu

Zora sokan rapor! İfadede soruldu, ne diyeceğini bilemedi
Aziz Yıldırım'dan bir bomba daha! Milli yıldız da formayı giyecek

Süper Lig'in ayarlarıyla oynayacak bir topçu daha alıyor

Ünlü sunucunun paylaşımı olay oldu! Cesur tarzı yine gündemde

Yine tek hareketiyle dillere düştü!