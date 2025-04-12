Görüşmede Erdoğan'dan 13 maddelik talepleri oldu mu? DEM Parti'den açıklama var

13 maddelik talep listesi gündem yarattı, DEM Parti'den açıklama var
Bakan Uraloğlu, Türkiye'ye yapılan teklifi canlı yayında duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiler

Bakan Uraloğlu, Türkiye'ye yapılan teklifi canlı yayında duyurdu
Türkiye'nin tavuk devine kesilen ceza miktarı büyük tartışma yarattı

Türkiye'nin tavuk devine kesilen ceza miktarı büyük tartışma yarattı
Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı

Antalya'dan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı

İzmir Derbisinde Karşıyaka ve Aliağa Petkimspor Karşılaşıyor

İzmir Derbisinde Karşıyaka ve Aliağa Petkimspor Karşılaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Süper Ligi'nde önemli bir karşılaşma öncesinde Karşıyaka ve Aliağa Petkimspor, yarın İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek. Her iki takım da düşme hattının üstünde, zorlu maçta kazanacak olan rahat bir nefes alacak.

Karşıyaka ve Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde oynanacak İzmir derbisinde yarın karşı karşıya gelecek.

Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında İzmir derbisi heyecanı yaşanacak. Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor'un kozlarını paylaşacağı müsabaka yarın saat 18.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma öncesinde iki ekip de 9'ar galibiyetle düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Zorlu müsabakayı kazanacak takım, sezonun bitimine kısa süre kala rahat nefes alacak.

Yeşil-kırmızılıların yabancı oyuncularından Gallinat ve Hollins'in sakatlıkları bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan müsabakayı Aliağa Petkimspor evinde 83-82'lik skorla kazandı. - İZMİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.