İzmir Derbisinde Altay ve Karşıyaka Berabere Kaldı
TFF 3. Lig 4. Grup 8. haftasında oynanan İzmir derbisi, Altay ile Karşıyaka'nın 1-1 berabere kalmasıyla sonuçlandı. Goller Yasin Uzunoğlu ve Onur Efe'den geldi.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Murat Kasap, Erdoğan Sertan Akman, Erdoğan Çak
Altay: Galip Mendeş, Sefa Özdemir, Mert Yıldırım (Efe Pehlivan dk. 46), Oktay Özdede (Hikmet Çolak dk. 46) Yunus Efe Sarıkaya, Özgür Özkaya, İsa Toygar Ekinci (Ege Parmaksız dk. 64), Ali Kızılkuyu (Murat Uluç dk. 64), Ünal Kavlak (Caner Baycan dk. 82), Onur Efe, Emre Tangeldi
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Karşıyaka: Muharrem Tunay Meral, Harun Kaya, Erol Zöngür, Ensar Akgün, Ferdi Burgaz Tolga Ünlü (Hıdır Aytekin dk. 89), Alpay Eroğlu, Mehmet Güneş (Berat Şahin dk. 40), Mücahit Aslan (Adem Yeşilyurt dk. 82), Erhan Öztürk (Namık Barış Çelik dk. 89), Yasin Uzunoğlu
Teknik Direktör: Burhanettin Basatemür
Goller: Yasin Uzunoğlu (dk. 59) (Karşıyaka), Onur Efe (dk. 88) (Altay)
Sarı kartlar: Yunus Efe Sarıkaya, Ünal Kavlak, Oktay Özdede, İsa Toygar Ekinci, Onur Efe, Özgür Özkaya, Murat Ulu, Emre Tangeldi, Caner Baycan (Altay), Ensar Akgün, Erol Zöngür (Karşıyaka) - İZMİR