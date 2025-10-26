Haberler

İzmir Derbisinde Altay ve Karşıyaka Berabere Kaldı

İzmir Derbisinde Altay ve Karşıyaka Berabere Kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig 4. Grup 8. haftasında oynanan İzmir derbisi, Altay ile Karşıyaka'nın 1-1 berabere kalmasıyla sonuçlandı. Goller Yasin Uzunoğlu ve Onur Efe'den geldi.

TFF 3. Lig 4. Grup 8. haftasında oynan İzmir derbisinde Altay ile Karşıyaka 1-1 berabere kaldı.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Murat Kasap, Erdoğan Sertan Akman, Erdoğan Çak

Altay: Galip Mendeş, Sefa Özdemir, Mert Yıldırım (Efe Pehlivan dk. 46), Oktay Özdede (Hikmet Çolak dk. 46) Yunus Efe Sarıkaya, Özgür Özkaya, İsa Toygar Ekinci (Ege Parmaksız dk. 64), Ali Kızılkuyu (Murat Uluç dk. 64), Ünal Kavlak (Caner Baycan dk. 82), Onur Efe, Emre Tangeldi

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Karşıyaka: Muharrem Tunay Meral, Harun Kaya, Erol Zöngür, Ensar Akgün, Ferdi Burgaz Tolga Ünlü (Hıdır Aytekin dk. 89), Alpay Eroğlu, Mehmet Güneş (Berat Şahin dk. 40), Mücahit Aslan (Adem Yeşilyurt dk. 82), Erhan Öztürk (Namık Barış Çelik dk. 89), Yasin Uzunoğlu

Teknik Direktör: Burhanettin Basatemür

Goller: Yasin Uzunoğlu (dk. 59) (Karşıyaka), Onur Efe (dk. 88) (Altay)

Sarı kartlar: Yunus Efe Sarıkaya, Ünal Kavlak, Oktay Özdede, İsa Toygar Ekinci, Onur Efe, Özgür Özkaya, Murat Ulu, Emre Tangeldi, Caner Baycan (Altay), Ensar Akgün, Erol Zöngür (Karşıyaka) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isme tutuklama talebi

Casusluk soruşturmasında 3 kişiye tutuklama talebi
O ismi de fotoğrafı da anımsamadı! İşte İmamoğlu'nun savcılıktaki ifadesi

O ismi de fotoğrafı da anımsamadı! İşte İmamoğlu'nun savcılık ifadesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Göztepe'den Galatasaray maçı sonunda isyan: Her sene aynı film

Maç sonunda isyan ettiler: Her sene aynı film
'Casusluk' soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün tek tek anlattı: Yazışmalardaki 'Mayor' İmamoğlu'dur

Casusluk soruşturmasında itirafçı olmuştu! Hüseyin Gün tek tek anlattı
Dünyayı şok eden gelişme! Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile

Dünyayı şok eden gelişme! Yapay zeka bakan hamile
Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi: Ölümle bile sonuçlanabilir

Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi
Göztepe'den Galatasaray maçı sonunda isyan: Her sene aynı film

Maç sonunda isyan ettiler: Her sene aynı film
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Yürekleri yakan olay! 11 yaşındaki çocuk evde asılı halde bulundu

Daha 11 yaşındaydı! Evde feci şekilde bulundu
Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü

Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş Ayos'a set vermedi

Derbide rakiplerine set dahi vermeden liderliğe oturdular
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.