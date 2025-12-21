İzmir'de "en uzun gece" koşusu düzenlendi
21 Aralık'ta İzmir'de düzenlenen halk koşusuna 500'den fazla bisikletli ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Katılımcılar, ışıklı kostümler ve şapkalarla Mustafa Kemal Sahil Bulvarı boyunca koştu.
İzmir'de yılın en uzun gecesi 21 Aralık'ta 6,5 kilometrelik etapta halk koşusu gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca "ışığını al gel" sloganıyla düzenlenen koşu öncesi katılımcılar, Konak Atatürk Meydanı'nda eğitmenler eşliğinde ısınma hareketleri yaptı.
Konak Vapur İskelesi önünde 21.12'de başlayan koşuya, 500'e yakın bisikletli ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı.
Katılımcıların vücutlarına sardıkları ışıklar, kostümler ve ışıklı şapkalarla koştukları görüldü.
Mustafa Kemal Sahil Bulvarı boyunca 6,5 kilometrelik parkurdan oluşan koşu, İnciraltı Kent Ormanı'ndaki Engelliler Parkı'nda sona erdi.
Programın ardından katılımcılara anı madalyası takdim edildi.