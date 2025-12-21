Haberler

İzmir'de "en uzun gece" koşusu düzenlendi

İzmir'de 'en uzun gece' koşusu düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

21 Aralık'ta İzmir'de düzenlenen halk koşusuna 500'den fazla bisikletli ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Katılımcılar, ışıklı kostümler ve şapkalarla Mustafa Kemal Sahil Bulvarı boyunca koştu.

İzmir'de yılın en uzun gecesi 21 Aralık'ta 6,5 kilometrelik etapta halk koşusu gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca "ışığını al gel" sloganıyla düzenlenen koşu öncesi katılımcılar, Konak Atatürk Meydanı'nda eğitmenler eşliğinde ısınma hareketleri yaptı.

Konak Vapur İskelesi önünde 21.12'de başlayan koşuya, 500'e yakın bisikletli ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Katılımcıların vücutlarına sardıkları ışıklar, kostümler ve ışıklı şapkalarla koştukları görüldü.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı boyunca 6,5 kilometrelik parkurdan oluşan koşu, İnciraltı Kent Ormanı'ndaki Engelliler Parkı'nda sona erdi.

Programın ardından katılımcılara anı madalyası takdim edildi.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Spor
Uyuşturucu soruşturmasında Cihan Şensözlü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu soruşturmasında 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar

''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar
Erzurum'da yat taşıyan TIR yolda kaldı, trafik felç oldu

Denizi olmayan kentin yolunda görüldü! Gören bir daha baktı
Galatasaray maçı sonrası olay sözler: Hakem bize söylemişti

Maç sonrası olay yaratacak sözler: Hakem bize söylemişti
Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül

Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül
''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar

''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar
Hülya Avşar 4 yıl aradan sonra setlere döndü

Avşar kızı setlere döndü! Oynadığı karakter şimdiden çok konuşuluyor
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Savcılık ifadesinde ortaya çıktı! Saran'a Cebeci ile arasındaki geçen diyalog soruldu

Saran'ın ifadesinde çarpıcı detay: Bana gelirken ot getirmeyi unutma
Destici 'Destek yetersiz' dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı

"Destek yetersiz" dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı
Okan Buruk maç sonunda açıkladı: Takımdan ayrılmayacak

Okan Buruk maç sonunda açıkladı: Takımdan ayrılmayacak
Boluspor yönetiminden futbolcuların 'hareketsiz' protestosuna tepki

Yönetim, futbolcuları fena haşladı! En sert cezayı verecekler
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de bir ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner ilk kez denendi
Güney Kıbrıs lideri ''Kanlı Noel'' katliamını 'Kahramanlık' ilan etti

Skandal sözler! Türklere yönelik katliamı 'kahramanlık' ilan etti
title