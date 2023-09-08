İzmir'de Yelken Yarışları Başladı
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Foça ilçesindeki yelken yarışları başladı. Yeni Foça parkurunda düzenlenen yarışlara 13 kulüpten 110 sporcu katılıyor.
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Foça ilçesindeki yelken yarışları başladı.
İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yelken İl Temsilciliği tarafından düzenlenen yarışlara, Yeni Foça parkurunda start verildi.
Türkiye Yelken Federasyonu İl Temsilcisi Habibe Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni Foça Yelken Kulübünün ev sahipliğindeki yarışların heyecanlı geçtiğini söyledi.
Şener, her gün 18 yarışmanın yapılacağı etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.
IQ Foil ve techno sınıflarında düzenlenen yarışlara 13 kulüpten 110 sporcu katılıyor.
Yarışlar, 10 Eylül'deki ödül töreni ile sona erecek.