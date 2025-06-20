İzmir'de şehidin adının verildiği okula laboratuvar kuruldu

İzmir'de şehidin adının verildiği okula laboratuvar kuruldu
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Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2016'da şehit düşen Hava Piyade Astsubay Üstçavuş Furkan Yavaş'ın memleketi İzmir'de adının verildiği liseye laboratuvar kuruldu.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2016'da şehit düşen Hava Piyade Astsubay Üstçavuş Furkan Yavaş'ın memleketi İzmir'de adının verildiği liseye laboratuvar kuruldu.

Şehit Yavaş'ın hayat hikayesinden etkilenen gönüllülerin öncülüğünde daha önce kurulan dijital kütüphanenin ardından bu kez laboratuvar kurmak için girişimlere başlandı.

Okulun birinci katına 6 aylık bir çalışmanın ardından kurulan laboratuvarın kapısına Şehit Furkan Yavaş'ın resimleri yerleştirilip, girişe Şehit Furkan Yavaş Fen Laboratuvarı yazıldı.

Roketsan'ın da katkı verdiği laboratuvarda 40 kişi aynı anda eğitim görebilecek.

Açılışa, şehidin babası Süleyman Sırrı ve annesi Zeynep Yavaş ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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