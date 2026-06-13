İzeltaş Dünya Motosurf Şampiyonası, Çeşme'de başladı
İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen İzeltaş Dünya Motosurf Şampiyonası'nın ilk gün etap yarışları sona erdi. 19 ülkeden 93 yarışmacının katıldığı organizasyonda 16 Türk sporcu da yer aldı. Hava koşulları nedeniyle bazı kategorilerin yarışları yarına ertelendi.
İzmir'in Çeşme ilçesinde bu yıl ikinci kez düzenlenen İzeltaş Dünya Motosurf Şampiyonası'nın ilk gün etap yarışları tamamlandı.
Şifne Plajı'ndaki organizasyonda 19 ülkeden 93 yarışmacı, 7 kategoride yarıştı.
Etap yarışlarında 16 Türk sporcu da farklı kategorilerde yer aldı.
Hava koşulları nedeniyle master erkekler ve master kadınlar kategorilerinin 3. yarışları yarına ertelendi.
Şampiyonanın final etabı yarın gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı