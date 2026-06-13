Haberler

İzeltaş Dünya Motosurf Şampiyonası, Çeşme'de başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen İzeltaş Dünya Motosurf Şampiyonası'nın ilk gün etap yarışları sona erdi. 19 ülkeden 93 yarışmacının katıldığı organizasyonda 16 Türk sporcu da yer aldı. Hava koşulları nedeniyle bazı kategorilerin yarışları yarına ertelendi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bu yıl ikinci kez düzenlenen İzeltaş Dünya Motosurf Şampiyonası'nın ilk gün etap yarışları tamamlandı.

Şifne Plajı'ndaki organizasyonda 19 ülkeden 93 yarışmacı, 7 kategoride yarıştı.

Etap yarışlarında 16 Türk sporcu da farklı kategorilerde yer aldı.

Hava koşulları nedeniyle master erkekler ve master kadınlar kategorilerinin 3. yarışları yarına ertelendi.

Şampiyonanın final etabı yarın gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor

Savaş resmen sona eriyor! Trump imzaların atılacağı tarihi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt

Bakan Gürlek'ten yaptırım listesine alınacağı iddialarına sert tepki

Montella, Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi

Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi
Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Kayseri'den acı haber: Vali Çiçek'in sağ kolu kalp krizine yenildi
Yer: Konya! Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha

Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha
Mansur Yavaş'ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek

Mansur Yavaş geri çekiliyor

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
Sanatçıların Kılıçdaroğlu'na şarkı yasağına Türkiye Sanatçılar Birliği'nden tepki

Yasak koyan sanatçılara TSB'den tepki: Yuh'lar rafa mı kalkacak?