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İzmir'de düzenlenen Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu coşkuyla gerçekleşti

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İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı onuruna düzenlenen Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu, kentte büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Yarışa 2 bin 500 kişi katıldı ve dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Yarışa 42 il ve 19 ülkeden katılımcılar da yer aldı.

İZMİR'İN düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı onuruna bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu, kentte kurtuluş coşkusunu başlattı. Toplam 2 bin 500 kişinin katıldığı yarış engelli sporcularla başladı. Cumhuriyet Meydanı-İnciraltı-Cumhuriyet Meydanı güzergahındaki yarış sonunda dereceye girenlerin ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Levent Yıldır, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Gençlik ve Spor İzmir İzmir İl Müdürü Murat Eskici, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Egeli verdi.

Yarı maratonda Türk erkeklerde birinciliği Ahmet Alkanoğlu, kadınlarda ise Dilan Atak Kuluk elde etti. Genel klasman erkeklerde Kenyalı Dominick Kipkirui Bett birinci olurken, yine Kenyalı Michael Kiplangat Mutai ikinciliği, Ahmet Alkanoğlu ise üçüncülüğü aldı. Kadınlarda Fransız Marie Clemence Calvin birinci, Dilan Atak Kuluk ikinci, Fatma Arık ise üçüncü olarak koşuyu tamamladı. İzmirliler, maratona katılan sporcuları yarış güzergahı boyunca alkışlayarak destekledi. Yarı maratonda genel klasman erkekler ve kadınlar, genel klasman Türk erkek ve kadın sporcuların yanı sıra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74 ve 75 üstü yaş gruplarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

42 İL VE 19 ÜLKEDEN KATILIMCI GELDİ

Bu yıl üçüncü kez World Athletics Road Label statüsünde koşulan yarış, 12 yılın en kalabalık yarışına sahne oldu. Yarışın profilini, 42 il ve 19 ülkeden gelen koşucular oluşturdu. Milli atletlerin de büyük ilgi gösterdiği yarışta Kenyalı ve Fransız atletler de yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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