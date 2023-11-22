İzmir'de düzenlenen keskin nişancı yarışmasında yerli silahlar kullanıldı

İzmir'de düzenlenen Boran-5 Keskin Nişancı Yarışması'nda jandarma komando ve jandarma özel harekat taburlarında görevli 184 keskin nişancı, tamamen yerli ve milli silahlarla atış yaparak göz doldurdu. Yarışmada ayrıca yerli silah ve araçların tanıtımı da yapıldı.

İzmir'de, jandarma komando ve jandarma özel harekat taburlarında görevli 184 keskin nişancı, düzenlenen yarışmada tamamen yerli milli silah ve mühimmatla atış yaparak göz doldurdu.

Jandarma Genel Komutanlığınca, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında 20-25 Kasım'da "Boran-5 Keskin Nişancı Yarışması" düzenlendi. Bu yıl 5'inci kez düzenlenen yarışmaya, jandarma komando ve jandarma özel harekat taburlarında görevli 184 keskin nişancı katıldı. Personellerin uzmanlık alanı olan keskin nişancılığın öneminin algılanması, yeteneklerin artırılması amacıyla düzenlenen yarışmada keskin nişancılar, tamamen milli ve yerli üretim olan keskin nişancı tüfeği ile mühimmatıyla yarışmada yer aldı. Jandarma personelleri, 100 metrede algı ve rehine atışı ile 200 metrede anahtar deliği atışı yaptı. Yetenekleriyle göz dolduran keskin nişancıları; Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve jandarma Genel Komutanlığından 25 gözlemci takip etti.

Ayrıca yarışmada firmalar, stant açarak geliştirilen yerli ve milli silah, araç ve gereçlerin tanıtımını da yaptı. - İZMİR