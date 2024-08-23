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İzmir'de 200'den fazla öğrenci portatif havuzda yüzme öğreniyor

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında İzmir'in Gaziemir ilçesinde kurulan portatif havuzda 8 grupta 200'den fazla öğrenci yüzme öğreniyor.

İzmir'in Gaziemir ilçesine kurulan portatif havuzda 8 grupta 200'den fazla öğrenci yüzme öğreniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2018'de hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından Gaziemir Gençlik Spor Salonu önüne kurulan portatif yüzme havuzunda 5-18 yaş arasındaki çocuklara yüzme kursu açıldı.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birim Şube Müdürü ve Gaziemir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Enver Yılmaz, gazetecilere proje kapsamında kurulan havuzda 8 grupta 200 öğrencinin eğitim aldığını söyledi.

Uzman antrenörler eşliğinde çocukların yüzme öğrendiğini aktaran Yılmaz, sayının her geçen gün arttığını, yeni gruplar kurduklarını, eylül sonuna kadar havuzu açık tutmayı hedeflediklerini belirtti.

Havuzdaki çocukları ziyaret eden AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı da projenin 2018 yılından beri devam ettiğini ve bugüne kadar ülke genelinde 3,5 milyondan fazla kişinin yüzme öğrendiğini söyledi.

Projenin Gaziemir'de uygulanmasını istediklerini bildiren Yaşadı, "Talepler çığ gibi büyüyor. Yüzme için Gaziemir'de çok büyük bir farkındalık var. Bakanlığımızın insiyatifiyle vatandaşlarımız buluşmuş oldu." diye konuştu.

Yaşadı, kursun ücretsiz olduğunu belirterek tüm öğrencileri davet etti.

Yüzme antrenörü Bahriye Sevinir ise havuza yoğun ilgi olduğunu, yaş sınırlaması olmadan taleplere göre kayıt alarak yüzme öğrettiklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Spor

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