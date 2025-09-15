Haberler

İzmir Çoruhlu FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Isparta 32 Spor'u Ağırlıyor

İzmir Çoruhlu FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Isparta 32 Spor'u Ağırlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Çoruhlu FK, Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda yarın Isparta 32 Spor ile evinde karşılaşacak. Müsabaka Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak.

İzmir Çoruhlu FK, Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda yarın Isparta 32 Spor'u konuk edecek.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden İzmir Çoruhlu FK, Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda yarın 2. Lig ekibi Isparta 32 Spor ile iç sahada karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Bu zorlu karşılaşmayı Tekirdağ bölgesi hakemlerinden Levent Buğra Vartemel yönetecek. İzmir Çoruhlu FK, ilk turda Bucaspor 1928'i 2-0'lık net bir skorla geçerek üst tura yükselmeyi başarırken, Isparta 32 Spor da ilk turda Kırşehir FSK'yı 4-0'lık skorla elemeyi başarmıştı.

Mücadele öncesinde İzmir Çoruhlu FK, bu sezon TFF 3. Lig 4. Grup'ta oynadığı 2 maçta 1 galibiyet 1 mağlubiyet elde ederken, Isparta 32 Spor ise şu ana kadar TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyete imza attı.

Kupada yoluna devam etmek isteyen iki ekipte bu zorlu mücadeleyi kazanarak bir üst tura yükselmek istiyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Togg T10F'in fiyatı belli oldu! 3 farklı donanım seçeneği var

Yeni TOGG'un fiyatı belli oldu! Beklentiler boşa düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanı başındaki iki farklı görüntüyü gösteren çarşaflı kadın, isyan etti

Yanı başındaki iki farklı görüntüyü gösterip isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.