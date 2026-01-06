Haberler

Çoruhlu FK, Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı

Çoruhlu FK, Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden İzmir Çoruhlu FK, ara transfer döneminde 38 yaşındaki kanat oyuncusu Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı. İzmir ekibi ayrıca 2007 doğumlu orta saha oyuncusu Salih Tokgöz'ü de transfer etti.

İzmir Çoruhlu FK, son olarak Yalova FK forması giyen 38 yaşındaki kanat oyuncusu Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden İzmir Çoruhlu FK, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara hız verdi. Turuncu-siyahlı ekip, bu doğrultuda son olarak Yalova FK forması giyen 38 yaşındaki kanat oyuncusu Yasin Öztekin'i renklerine bağladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz devre arası transfer çalışmaları kapsamında tecrübeli yıldız futbolcu Yasin Öztekin ile anlaşmaya varmıştır. Başkan Ahmet Çoruhlu ile gerçekleşen anlaşma camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan İzmir Çoruhlu FK, Yasin Öztekin'ini ardından 2007 doğumlu orta saha oyuncusu Salih Tokgöz'ü de transfer ettiğini duyurdu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim

"İşte Maduro'yu satan kişi" deyip açıkladı: Teslim ettiğine eminim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1,2 milyar lira değerindeki malikanenin inşası tamamlandı! Sahibi bakın kim

1,2 milyar TL değerindeki malikane tamamlandı! Sahibi bakın kim
Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi! Listelerden kalktı, satışı durduruldu

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobiliydi! Resmen tarih oldu
Dün geceye damga vuran kare

Dün geceye damga vuran kare
Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?

Maduro'nun yerine gelen Rodriguez gerçekte kimdir?
1,2 milyar lira değerindeki malikanenin inşası tamamlandı! Sahibi bakın kim

1,2 milyar TL değerindeki malikane tamamlandı! Sahibi bakın kim
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu

Öğretmen ve vaizlerin zamlı maaşları tartışma konusu oldu
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi

Ortalığı karıştıran iddiaların ardından böyle poz verdi