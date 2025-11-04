İzmir Çoruhlu FK'nın Düşme Hattındaki Mücadelesi Başarısızlıkla Sonuçlandı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattından kurtulamayan İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü'nde geçen yıl çalıştırdığı takıma 4 hafta önce dönen teknik direktör Levent Eriş de kurtaramadı. İzmir ekibini geçen sezon kümede tutmayı başaran tecrübeli teknik adam bu sezon takım 5 maçta 4 puan alınca kulüple tekrar anlaştı. İzmir ekibinin başında 4 maça çıkan Levent Eriş, takımıyla yalnız 1 puan alabildi. Eriş yönetimindeki son 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi elde eden Çoruhlu FK, 5 puanla düşme hattından bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel