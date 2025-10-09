Haberler

İzmir Çoruhlu FK, Eski Teknik Patronu Levent Eriş'i Yeniden Göreve Getiriyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden İzmir Çoruhlu FK, teknik direktör Engin Dursun ile yollarını ayırarak, eski antrenörü Levent Eriş ile anlaşma aşamasına geldi. Eriş, takımın başında Karşıyaka ile oynayacağı maçta sahaya çıkması bekleniyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta pazar günü Atatürk Stadı'nda Karşıyaka'yı konuk edecek İzmir Çoruhlu FK, eski teknik patronu Levent Eriş'i takımın dümenine yeniden geçiriyor. Engin Dursun'la yollarını ayıran turuncu-siyahlıların takımı geçen sezon da çalıştıran Levent Eriş'le anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi. 63 yaşındaki Eriş geçen sezon ortasında da yine Engin Dursun'un yerine kulüpte göreve gelmişti.

İzmirli teknik adam Levent Eriş; İzmirspor, Altay, Karşıyaka, Manisaspor, Kayserispor, Samsunspor, Diyarbakırspor, Boluspor, Adanaspor, Bucaspor ve Elazığspor gibi kulüplerde çalıştı. Deneyimli teknik adam, İzmir Çoruhlu FK'da 22 maçta görev yaptı. Levent Eriş kariyerinde 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşadı. İzmir Çoruhlu FK grupta 5 maç sonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgiyle 4 puan toplayabildi. Eriş'in ilk maçına Karşıyaka maçında çıkması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
