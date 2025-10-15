İzmir Çoruhlu FK'da Kötü Gidişat Devam Ediyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk 3 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alarak 4 puan toplayan İzmir Çoruhlu FK, son 3 haftada yokları oynadı. Turuncu-siyahlı ekip son 3 müsabakada kalesinde 10 gol görürken, rakip fileleri sarsma başarısı gösteremedi. İzmir temsilcisi bu periyotta Söke 1970'e 1-0, Tire 2021 FK'ya (D) 5-0, Karşıyaka'ya ise 4-0 yenilmekten kurtulamadı. Düşme hattının 2 puan ve 1 basamak üstünde yer alan İzmir Çoruhlu FK'da geçen hafta göreve gelen teknik direktör Levent Eriş, bu hafta Kütahyaspor deplasmanında kötü gidişe son vermeye çalışacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor