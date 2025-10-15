İzmir Çoruhlu FK'da Kötü Gidişat Devam Ediyor
3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden İzmir Çoruhlu FK, son üç maçında 10 gol kalesinde görüp hiç gol atamadı. Yeni teknik direktör Levent Eriş, Kütahyaspor deplasmanında bu kötü gidişe son vermeyi umuyor.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk 3 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alarak 4 puan toplayan İzmir Çoruhlu FK, son 3 haftada yokları oynadı. Turuncu-siyahlı ekip son 3 müsabakada kalesinde 10 gol görürken, rakip fileleri sarsma başarısı gösteremedi. İzmir temsilcisi bu periyotta Söke 1970'e 1-0, Tire 2021 FK'ya (D) 5-0, Karşıyaka'ya ise 4-0 yenilmekten kurtulamadı. Düşme hattının 2 puan ve 1 basamak üstünde yer alan İzmir Çoruhlu FK'da geçen hafta göreve gelen teknik direktör Levent Eriş, bu hafta Kütahyaspor deplasmanında kötü gidişe son vermeye çalışacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor