İzmir Çoruhlu FK, Balıkesirspor'u Ağırlıyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta art arda 4 mağlubiyetle kendisini düşme hattında bulan İzmir Çoruhlu FK yarın son haftaların çıkışa geçen takımı Balıkesirspor'u konuk edecek. Zemin bakım çalışmaları tamamlanan Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. İzmir Çoruhlu FK'nın grupta 7 hafta sonunda 4 puanı bulunuyor. Son 3 maçını üst üste kazanarak yükselişte olan Balıkesirspor ise 11 puanla Play-Off hattını yakalama mücadelesi veriyor.

