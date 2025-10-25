Haberler

İzmir Çoruhlu FK, Balıkesirspor'u Ağırlıyor

3. Lig 4. Grup'ta düşme hattında bulunan İzmir Çoruhlu FK, son haftalarda çıkışa geçen Balıkesirspor'u konuk edecek. Maç, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta art arda 4 mağlubiyetle kendisini düşme hattında bulan İzmir Çoruhlu FK yarın son haftaların çıkışa geçen takımı Balıkesirspor'u konuk edecek. Zemin bakım çalışmaları tamamlanan Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. İzmir Çoruhlu FK'nın grupta 7 hafta sonunda 4 puanı bulunuyor. Son 3 maçını üst üste kazanarak yükselişte olan Balıkesirspor ise 11 puanla Play-Off hattını yakalama mücadelesi veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
