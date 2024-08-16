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İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Olimpiyat Madalyaları

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün altyapısından yetişen sporcular, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemize madalya kazandırdı. Güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya, güreşçi Taha Akgül ise bronz madalya kazandı. Cimnastikçi Ferhat Arıcan ise paralel bar finallerinde beşinci oldu.

İZMİR,

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları'na sporcu gönderemedi ancak kulübün altyapısında yetişerek spor kariyerlerini farklı kulüplerde sürdüren ay-yıldızlı millilerimiz Fransa'dan madalyalarla döndü. İzmir BŞB'nin altyapısından çıkan sporcular Taha Akgül ve Buse Tosun Çavuşoğlu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemize madalya gururu yaşattı. Cimnastikte 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'ye tarihin ilk madalyasını getiren İzmirli Ferhat Arıcan ise paralel bar finallerinde beşinci oldu.

İzmir ekibinin güreş altyapısında yetişen ve 2007-2015 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sporcusu olan Buse Tosun Çavuşoğlu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da aktif sporcu olan Buse, kadınlar güreşinde ülkemize olimpiyat madalyası getiren ikinci isim oldu. 2016'da Rio Olimpiyatları'nda altın madalya, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalyayı boynuna takan Taha Akgül, 2024 Paris Olimpiyatları'nda yine bronz madalya kazandı ve Ankara'da devam ettiği aktif sporculuk hayatını 3 olimpiyat madalyasıyla sonlandırdı. Taha Akgül, 2009-2012 yılları arasında Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün sporcusuydu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi cimnastik spor okullarından keşfedilen, dünyada üç harekete sahip ilk sporcu unvanını alan, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Türk cimnastiğinin tarihteki ilk olimpiyat madalyasını elde eden Ferhat Arıcan, Fransa'daki olimpiyatlarda erkekler paralel bar aleti finallerinde beşinci oldu. Halen Göztepe'de kariyerini sürdüren Ferhat Arıcan, 2008-2016 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında spor yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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