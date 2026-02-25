Haberler

İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçlarında dört karşılaşma tamamlandı. Atletico Madrid, Club Brugge'ü 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Bodo/Glimt, Inter'i 2-1 mağlup ederek tarih yazdı. Newcastle United, Karabağ'ı 3-2 mağlup ederek tur atladı. Bayer Leverkusen ise Olympiakos ile 0-0 berabere kalmasına rağmen son 16'ya yükseldi.

  • Atletico Madrid, Club Brugge'ü 4-1 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükseldi.
  • Bodo/Glimt, Inter'i 2-1 yenerek toplamda 5-2'lik skorla UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kaldı.
  • Newcastle United, Karabağ'ı 3-2 yenerek toplam skorda üstünlük sağlayıp UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna geçti.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçlarında dört karşılaşma tamamlandı. Devler Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar netleşmeye başladı.

ATLETICO FARKLI TURLADI

Gecenin ilk maçında Atletico Madrid, ilk karşılaşması 3-3 biten eşleşmenin rövanşında Club Brugge'ü 4-1 mağlup etti. Alexander Sörloth'un hat-trick yaptığı mücadelede İspanyol ekibi adını bir üst tura yazdırdı.

BODO/GLIMT'TEN TARİHİ BAŞARI

Gecenin en dikkat çeken sonucunda Inter, deplasmanda 3-1 kaybettiği Bodo/Glimt'i konuk etti. Norveç temsilcisi rövanşta da etkili bir performans sergiledi. Hauge ve Evjen'in golleriyle 2-0 öne geçen Bodo/Glimt, Bastoni'nin golüne rağmen sahadan 2-1 galip ayrıldı. Toplamda 5-2'lik üstünlük sağlayan 40 bin nüfuslu bir şehrin takımı Bodo/Glimt, son 16'ya kalarak tarih yazdı.

NEWCASTLE RAHAT GEÇTİ

Newcastle United, ilk maçta 6-1 mağlup ettiği Karabağ karşısında rövanşı da 3-2 kazanarak tur atladı. İngiliz temsilcisi toplam skorda rahat bir üstünlük kurdu.

LEVERKUSEN'E 0-0 YETTİ

İlk maçta Olympiakos'u 2-0 yenen Bayer Leverkusen, rövanşta Alman ekibi sahasında 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Leverkusen de son 16 biletini aldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti

Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Kahreden haber geldi
F-16'nın düşme anı! Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu

F-16'nın düşme anı! Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNetherill:

bodoyu tebrik ediyorum ya gençlerin iştahı inanılmaz. işte pahalı takım kurmaktan ziyade dengeli ve dinamik takım kurmak daha mantıklı olduğunu hepimize gösteriyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya bunu ilk kez duydu! El Mencho için Trump'tan olay çıkış

Dünya bunu ilk kez duydu! El Mencho için Trump'tan olay çıkış
ABD-İran gerilimi zirveye çıktı, komşudan sürpriz adım geldi

ABD-İran gerilimi zirveye çıktı, komşudan sürpriz adım geldi
Şehit F-16 pilotunun kimliği belli oldu

Şehit F-16 pilotunun kimliği belli oldu
Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler

Neden kaçtığı anlaşıldı! İtirafçının saydığı isimler arasında o da var
Dünya bunu ilk kez duydu! El Mencho için Trump'tan olay çıkış

Dünya bunu ilk kez duydu! El Mencho için Trump'tan olay çıkış
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı

Karşısında o ismi görünce, evinin balkonundan atladı
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor

Açıklaması Türkiye'yi de ilgilendiriyor: Oraya saldırmaya çalışıyorlar