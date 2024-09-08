İzlanda hazırlıklarını tamamladı
İzlanda, A Milli Futbol Takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda futbolcular düz koşu ve pas çalışması yaptı.
- İzlanda hazırlıklarını tamamladı
İZMİR - İzlanda, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzmir'de A Milli Futbol Takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda Teknik Direktör Age Hareide yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak yapıldı. Basına açık bölümde İzlandalı futbolcular, düz koşuyla başlayan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi.