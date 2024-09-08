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İzlanda hazırlıklarını tamamladı

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İzlanda, A Milli Futbol Takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda futbolcular düz koşu ve pas çalışması yaptı.

- İzlanda hazırlıklarını tamamladı

İZMİR - İzlanda, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzmir'de A Milli Futbol Takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda Teknik Direktör Age Hareide yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak yapıldı. Basına açık bölümde İzlandalı futbolcular, düz koşuyla başlayan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı İzlanda Güncel Spor

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