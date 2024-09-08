İzlanda, A Milli Futbol Takımı ile karşılaşma için hazır
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda, A Milli Futbol Takımı ile yarın İzmir'de karşılaşacak. İzlanda, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı ve antrenmanını gerçekleştirdi. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında yarın İzmir'de A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak İzlanda, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda teknik direktör Age Hareide yönetimindeki antrenmanın basına açık ilk 15 dakikalık bölümünde futbolcular, koştu ve ısınma hareketleri yaptı.
Arnavutluk Futbol Federasyonundan hakem Enea Jorgji'nin düdük çalacağı Türkiye-İzlanda karşılaşması, saat 21.45'te başlayacak.