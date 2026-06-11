Haberler

İtfaiyecilik bölümü öğrencilerinden Milli Takım'a anlamlı destek

İtfaiyecilik bölümü öğrencilerinden Milli Takım'a anlamlı destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane Üniversitesi Kürtün MYO itfaiyecilik öğrencileri, itfaiyeci kıyafetleriyle hazırladıkları özel videoyla Türk Milli Takımı'na destek verdi. 14 kişilik ekip, 3 günde hazırlanan çalışmayla birlik ve beraberlik mesajı iletti.

Daha önce itfaiyeci kıyafetleriyle voleybol oynayarak dikkat çeken Gümüşhane Üniversitesi Kürtün MYO Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri, bu kez Türk Milli Takımı'na destek olmak amacıyla özel bir video çalışması hazırladı.

Kürtün Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri, Öğretim Görevlisi Erdem Soylu öncülüğünde itfaiyecilik eğitim alanında bir araya gelerek Türk Milli Takımı'na destek mesajı verdi. İtfaiyeci kıyafetlerini giyen öğrenciler, 14 kişilik bir çalışmayla 3 günde hazırladıkları videoyla hem milli takım heyecanına ortak oldu hem de birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Daha önce yaklaşık 20 kilogramlık koruyucu itfaiyeci ekipmanlarıyla voleybol oynayarak mesleki dayanıklılıklarını ve fiziksel yeterliliklerini sergileyen öğrenciler, bu kez aynı kıyafetlerle milli takıma destek vererek farklı bir farkındalık çalışmasına imza attı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan o görüntüler büyük beğeni topladı.

Hazırlanan projeye Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız da destek vererek öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Öğrenciler, afet ve acil durumlara hazırlanan geleceğin itfaiyecileri olarak sadece sahada değil, ülkenin birlik ve beraberliğini yansıtan sosyal çalışmalarda da yer almaktan gurur duyduklarını belirterek, ay-yıldızlı ekibin yanında olduklarını ifade etti. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı, işte tam liste

Kenan Doğulu ve Beren Saat dahil 22 ünlü isim gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan da gözaltında

Onu da aldılar! Gözaltı listesindeki en dikkat çeken isim

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son kararı açıkladı

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin tartışmalara son noktayı koydu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Kante depremi

Fenerbahçe'de Kante depremi!
Bill Gates, Epstein dosyası kapsamında ifade verdi: Adasına gitmedim, kimseyi mağdur etmedim

Sapık milyarderin dosyasından çıkan olay isim sessizliğini bozdu
Dev bankadan altın fiyatları için 'Yok artık' dedirtecek tahmin

Dev bankadan altın fiyatları için "Yok artık" dedirtecek tahmin
Toplu taşımada mide bulandıran olay: Önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler

Mide bulandıran olay! Vatandaşlar yaka paça indirip cezasını kesti
20 katlı binada yangın paniği! Vatandaşlar panikle sokağa döküldü

20 katlı binada büyük panik! Vatandaşlar bir anda sokağa döküldü
Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar

Aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar
Özgür Özel'in yol haritası netleşti! Yeni parti için tarih belli oldu

Özgür Özel'in yol haritası netleşti! Yeni parti için tarih belli oldu