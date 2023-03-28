İtalyanlardan bomba iddia! Beşiktaş'ın başkan adayı, Pirlo'yu istiyor

İtalyan basını, Beşiktaş'ın seçime gidebileceğini iddia edip başkan adaylarından birinin takımın başına Andrea Pirlo'yu getirmek istediğini yazdı. Öte yandan İtalyan hocanın röportajının da yer aldığı haberde Pirlo, Fatih Karagümrük'ün kendisine yeni sözleşme teklif ettiğini belirtti ve Juventus'tan teklif gelmesi durumunda eski takımına geri döneceğini ifade etti.

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Türkiye günlerinden bahsetti. Öte yandan İtalyan basını, Pirlo için bomba bir iddiada da bulundu.

PİRLO İÇİN BEŞİKTAŞ İDDİASI

Beşiktaş'ın seçime gidebileceğini iddia eden La Gazzetta dello Sport, başkan adaylarından birinin takımın başına Andrea Pirlo'yu getirmek istediğini öne sürdü. Club Brugge ve Girona'nın da İtalyan hoca için nabız yokladığı belirtildi.

"DOĞRU YERDE OLMAYA DİKKAT EDİYORUM"

Fatih Karagümrük'ün kendisine sözleşme teklif ettiğini belirten Pirlo, "Bence bunu sezon sonunda konuşmak daha doğru olacaktır. Kariyerimin gelişimi açısından doğru yerde olmaya dikkat ediyorum." ifadelerini kullandı.

"JUVENTUS'A DÖNMEYİ İSTERİM"

Eski takımı Juventus için de konuşan Pirlo, "Juventus ile oldukça iyi ilişkilerim var. Oradaki eski çalışanlarla halen haberleşiyoruz. Hatta geçenlerde Andrea Agnelli ile görüştük. Juventus gibi üst düzey bir kulübe dönmeyi tabii ki isterim." dedi.