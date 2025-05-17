İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu
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Galatasaray'ın transfer dönemi hedefi Victor Osimhen hakkında İtalyan basınından kötü haber geldi. Nijeryalı golcünün kalıp kalmayacağı belirsizken, İtalyan basınında çıkan haberlere göre Osimhen'in Juventus ile anlaştığı, ancak Napoli'nin transferi onaylamadığı belirtildi.

Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrilmiş durumda. Victor Osimhen'in kalıp kalmayacağı henüz belli değilken, İtalyan basınından gelen haber sarı-kırmızılı taraftarların moralini bir hayli bozdu.

JUVENTUS GÖZÜ KARATTI

İddialara göre, şu ana kadar en yüksek teklifi veren kulüp Juventus olarak öne çıkıyor. İtalyan basınında çıkan haberde; Avrupa'da hem Osimhen'e hem de Napoli'ye en yüksek teklifi yapan kulüp Juventus. Osimhen'in de Juventus ile her konuda anlaştığı öğrenilirken, Napoli'nin ikna olmaması transferi durduruyor.

NAPOLİ EZELİ RAKİBİNE VERMEK İSTEMİYOR

İtalya'da ezeli rakibi olan Juventus'a en iyi oyuncusunu satmak istemeyen Napoli, Juventus'un teklifini bekletiyor. Osimhen ile her konuda anlaşma sağlayan Juventus, Napoli'yi ikna edemiyor. Serbest kalma bedelini çok bulan Juventus, 60 milyon Euro gibi bir rakamı Napoli'ye önerip geri çekildi.

45 MİLYON EURO

Suudi Arabistan'dan da teklif alan Osimhen, yıllık 45 milyon euroyu bulan bir teklif aldı. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Osimhen'in ilk seçeneği Juventus'a imza atmak. Napoli'nin satmaması durumunda; Galatasaray, Manchester United ve Chelsea resmi teklifi yapacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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