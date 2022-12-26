Fenerbahçe alarma geçti! Yıldız futbolcunun bu kez çok güçlü bir talibi var

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia'ya İtalya Serie A ekibi Fiorentina talip oldu. Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ekvadorlu yıldızın, son kararının ne olacağı merakla bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile birçok Avrupa takımının dikkatini çekmişti. Son olarak Serie A ekibi Fiorentina, yıldız oyuncuya talip olduğu belirtildi.

DÜNYA KUPASINDA TARİHE GEÇTİ

Ekvador Milli Takımı'yla Dünya Kupası'na damga vuran Enner Valencia, Katar ve Hollanda'ya attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Ayrıca Valencia, Ekvador Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda üst üste 6 gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

ÖZEL OLARAK TAKİP ETTİLER

Dünya Kupası ve Fenerbahçe'deki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Valencia'ya bir talip de Serie A'dan geldi. İtalya'dan Corriere dello Sport, Fiorentina Sportif Direktörü Nicolas Burdisso'nun Katar'da devam eden Dünya Kupası'nı yerinde izlediğini, özel olarak takip ettiği isimlerden birinin Enner Valencia olduğunu belirtti.

SÜPER LİG'İN GOL KRALI

Fenerbahçe'yle başaralı bir sezon geçiren golcü, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 resmi maçta 15 gol atarak 4 deasist yaptı. Ayrıca Valencia, Süper Lig'de de gol kralı konumunda yer alıyor.