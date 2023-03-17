İtalyan yıldızın son hali içler acısı! Fiorentinalı futbolcuya saldıran Sivasspor taraftarları adliyeye sevk edildi
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu maçında Sivasspor, sahasında Fiorentina'ya 4-1 mağlup oldu. Mücadelenin son anlarında sahaya giren 2 taraftar, İtalyan futbolcu Alessandro Bianco'ya saldırarak futbolcunun burnunu kırdı. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Sosyal medyadan fotoğrafını paylaşan Bianco'nun son hali ise içler acısı.
Uefa Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Sivasspor'un Fiorentina'yı konuk ettiği karşılaşmanın son anlarında sahaya girerek Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya saldıran 2 taraftar, adliyeye sevk edildi.
İTALYAN FUTBOLCUYA SALDIRDILAR
Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında sahasında Fiorentina'ya 4-1 yenildiği maçın son anlarında kale arkasındaki tribünlerden Muhammet Enes Çiloğlu(28) ve Sabri Sefa Soylu isimli 2 taraftar sahaya girdi. Bu kişilerden Muhammet Enes Çiloğlu, Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya fiziki müdahalede bulundu.
SORGULARI SÜRÜYOR
Sahadaki güvenlik görelileri tarafından yakalanarak stat dışına çıkarılan 2 taraftar, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan Çiloğlu ve Soylu, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki sorgusu sürüyor.
Alessandro Bianco'nun son hali: