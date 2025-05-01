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İtalyan Mahkemesinden karar: Hakan Çalhanoğlu'na men cezası

İtalyan Mahkemesinden karar: Hakan Çalhanoğlu'na men cezası
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İtalya'da iki ezeli rakip olan Inter ve Milan taraftar gruplarının mafya bağlantılarıyla ilgili uzun süredir devam eden soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Hakan Çalhanoğlu'nun cezası belli oldu. Milli futbolcuya 30 bin euro para ve 1 maç oynamama cezası verildi.

Serie A devi Inter'de top koşturan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun adı, iki ezeli rakip olan Inter ve Milan'ın ultras olarak nitelendirilen taraftar gruplarının özellikle 'Ndrangheta mafyasıyla bağlantılı olduğu iddialarını araştıran soruşturmada geçiyordu. Milli futbolcu, 2024'ün eylül ayında eski Inter ultras lideri Marco Ferdico ve suikast sonucu öldürülen Antonio Bellocco ile olan temasları nedeniyle ifade vermişti.

O İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Hakan Çalhanoğlu ifadesinde bu kişilerle görüştüğünü kabul etmiş, bunun nedeni ise Şubat 2023'te Türkiye'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası destek amacıyla açılan pankarta teşekkür etmek olduğunu dile getirmişti. Çalhanoğlu ayrıca, tribün liderleriyle yemek yediği iddiasını yalanlarken, formasını giydiği kulübün de kendisine bu gruplarla görüşmemesi yönünde tavsiyede bulunduğunuaktarmıştı.

CEZASI BELLİ OLDU

İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre; Uzun süredir devam eden soruşturma tamamlandı ve Hakan Çalhanoğlu'nun cezası da belli oldu. Milli futbolcuya 30 bin euro para ve 1 maç oynamama cezası verildi. Hakan Çalhanoğlu, Inter'in Serie A'da Verona ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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