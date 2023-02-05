Galatasaray'dan 22 milyon euroluk çılgın transfer! İtalyanlar Zaniolo müjdesini verdi

Galatasaray'da ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, İtalyan futbolcu Zaniolo'yu renklerine bağlamaya çok yakın. Roma'nın 30 milyon euro istediği 23 yaşındaki futbolcunun transferini sarı-kırmızılıların, toplamda 22 milyon euroya bitirdiği iddia edildi. Transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.

Galatasaray, Roma ile yollarını ayıracak Nicolo Zaniolo transferini bitirmeye çok yakın. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların transferi kısa süre içinde açıklayacağını belirtti.

4.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun transferinde mutlu sona yaklaştı. İtalyan basını, sarı kırmızılıların, Roma ile anlaşmaya çok yaklaştığını yazdı. İtalya'nın dünyaca ünlü gazetesi La Gazzetta Dello Sport, Galatasaray'ın Zaniolo ile 4.5 yıllık anlaşmaya vardığını yazdı. Gazeteci Nicolò Schira ise, 15 milyon euro bonservise ek olarak sarı-kırmızılıların 7 milyon euro da bonus vereceğini belirtti.

"KADROMUZDA GÖRMEK İSTERİZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında Zaniolo için gelen soruya, "Zaniolo dünya çapında bir oyuncu. Kadromuzda görmek isteriz. Şu an bu transferdeki durumu bilmiyorum." cevabını verdi.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENDİ

Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında Dries Mertens ile bulduğu beraberlik golü sonrası sarı kırmızılı takımın resmi Instagram hesabından gol paylaşımı yapıldı. Zaniolo, bu paylaşımı beğendi. Bu hamle üzerine sosyal medyada transfer dedikoduları daha da kuvvetlendi.