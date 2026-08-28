Beşiktaş, Miretti'yi Kiralık Kadrosuna Kattı
Beşiktaş, İtalya Serie A ekibi Juventus’un orta saha oyuncusu Fabio Miretti’yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.
Beşiktaş, İtalya Serie A ekibi Juventus'un orta saha oyuncusu Fabio Miretti'yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Fabio Miretti'nin satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Juventus kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Fabio Miretti'ye şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı