İtalyan ekibine kötü haber! Ünlü teknik direktör hastaneye kaldırıldı
Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Roma'daki Villa Mafalda kliniğine kaldırıldı. Sarri'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'yu çalıştıran İtalyan teknik adam Maurizio Sarri, sevenlerini korkuttu.
SARRI HASTANEYE KALDIRILDI
66 yaşındaki tecrübeli teknik adam Maurizio Sarri, yaşadığı rahatsızlık sonrasında Roma'daki Villa Mafalda kliniğinde tedavi altına alındı. Deneyimli teknik adamın sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmazken, bir süre klinikte kalacağı ve tedavisinin süreceği belirtildi.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY İLE KARŞILAŞACAK
Sarri'nin başında olduğu İtalyan ekibi Lazio, hazırlık karşılaşmalarında 30 Temmuz'da Fenerbahçe, 2 Ağustos'ta ise Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Sarri'nin bu maçlarda takımının başında olup olmayacağı henüz belli değil.