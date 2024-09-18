İtalyan efsane Salvatore Schillaci 59 yaşında hayatını kaybetti
İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Salvatore Schillaci, 59 yaşında kanser nedeniyle yaşamını yitirdi. 1990 Dünya Kupası'nda attığı 6 golle gol kralı olan Schillaci, kariyerinde İtalya'nın önde gelen kulüpleriyle önemli başarılar elde etti.
Bir süredir kanserle mücadele eden İtalya'nın efsane futbolcularından Salvatore Schillaci, vefat etti.
1990 DÜNYA KUPASI'NDA GOL KRALI OLMUŞTU
59 yaşında hayata gözlerini yuman Schillaci, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 1990 Dünya Kupası'nda attığı 6 golle gol kralı olmuş hafızalardan silinmemişti.
KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU
Kariyerinin çoğunu İtalya'da geçiren Salvatore Schillaci; Messina, Juventus, Inter ve Japon ekibi Jubilo Iwata formalarını terletti. Futbolculuk kariyerinde milli takım da dahil olmak üzere toplamda 400 maçta forma giyen efsane santrfor, 166 kez fileleri havalandırmıştı. Aynı zamanda İtalyan golcü, Juventus formasıyla 1 UEFA Kupası ve 1 İtalya Kupası, Inter formasıyla da 1 UEFA Kupası kazanma başarısı göstermişti.
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