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İtalyan basını manşetten duyurdu: Dusan Vlahovic Fenerbahçe'ye mi geliyor?

İtalyan basını manşetten duyurdu: Dusan Vlahovic Fenerbahçe'ye mi geliyor?
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Serie A takımlarından Juventus'un forveti Dusan Vlahovic'in geleceği belirsiz. İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Vlahovic ile ilgilendiğini ve şartlarını karşılamaya hazır olduğunu belirtti. Ancak Vlahovic'in Fenerbahçe'den gelen teklife olumsuz yanıt verdiği ve Premier Lig'den gelecek teklifleri değerlendirmek istediği ifade edildi.

İtalya Serie A takımlarından Juventus'un forveti Dusan Vlahovic sezon sonunda takımdan ayrılabilir. Fenerbahçe'nin Vlahohic'le ilgilendiği ve şartlarını karşılaşamaya hazır olduğu belirtildi.

MANŞETTEN DUYURDULAR

Yıldız golcünün sezon sonunda takımda ayrılma ihtimali bulunurken İtalyan basını Vlahovic'in Juventus'la yeni sözleşme için anlaşma sağlayamadığını duyurdu. Tuttosport'un bugünkü sayısında manşette yer alan haberde Vlahovic'le ilgilenen takımlar arasında Fenerbahçe'nin de olduğu ve sarı-lacivertlilerin yıldız golcünün taleplerini karşılamaya hazır olduğu belirtildi.

Haberde Vlahovic'in Fenerbahçe'den gelen teklife olumsuz yanıt verdiği ve Premier Lig'den gelecek teklifleri değerlendirmek istediği kaydedildi. Ek olarak Juventus'un 25 milyon euroluk bir teklifi kabul edebileceği, Vlahovic'in yıllık maaşının 12 milyon euro olduğu aktarıldı.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
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