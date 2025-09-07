İtalya, Türkiye'yi Yenerek Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonu Oldu

İtalya, final maçında Türkiye'yi 3-2 yenerek Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nı kazandı ve son olarak 23 yıl önce aldığı bu kupayı yeniden kaldırdı.

İtalya basını ve yorumcular, Türkiye maçının zor geçtiğini ve "çarpıntıya" yol açacak seviyede heyecanlı olduğu yorumunu yapıyor.

Maçı İtalya'da canlı yayımlayan kamu yayıncısı Rai'nin 1. kanalında yorumcular "Neredeyse başaramayacak gibiydik", "Türkler kimsenin, hatta belki kendilerinin bile bilmediği bir taraflarını ortaya çıkardı", "Çok zor, komplike bir maç oldu" gibi görüşlerde birleşti.

Özellikle 2. seti Türkiye'nin açık ara farkla önde götürmesine "Bu şampiyonada hiç böyle bir şey yaşamamıştık" yorumu geldi.

Rai'nin haber sitesi Rainews de başlığında " İtalya tarihe geçti" dedi ve "İtalyanlar, Vargas ve takım arkadaşlarına karşı bitmek bilmeyen bir mücadelenin ardından dünya şampiyonu oldu" diye yazdı.

Haberde, İtalya'nın geçen yılki Olimpiyatları kazandıktan sonra şimdi de Dünya Şampiyonası'nı aldığı vurgulandıktan sonra "Ama ne mücadele oldu! Türkiye, amansız ve çarpıntıya yol açan bir maçın sonunda 3-2'lik skorla elendi" denildi.

Mediaset kanalının spor sitesi de maçın "çok çekişmeli" geçtiğini belirtti ve "(Julio) Velasco'nun kızları zorlandı ancak sonunda tie-break'te galip geldi" dedi. Haberde "Türkler zaman zaman eziciydi, Vargas durdurulamıyordu" ifadesi yer aldı.

Spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'un sitesinde haber " İtalya rüya gibi, 23 yıl sonra dünyanın zirvesinde" başlığıyla verildi.

Haberde, "Türkiye'yle final maçı İtalya için inanılmaz bir mücadele oldu" denildi.

Gazete, "Türkiye, akıl almaz bir Vargas'ın (33 sayı) liderliğindeydi ve İtalya onu ancak tie-break'te durdurabildi" diye yazdı.

Corriere dello Sport"23 yıl sonra yeniden dünyanın zirvesindeyiz. Ve bu harika" ifadesini kullandı.

Ancak İtalya'nın nihayetinde finali kazansa da "en iyi maçını oynamadığını, acı çektiğini, hatalar yaptığını" savundu. Sitedeki haberde Vargas için "olağanüstü" değerlendirmesi de yapıldı.

Ansahaber ajansı ise İtalya milli takımının 36 maçtır yenilgi almadığına vurgu yaparak "Mavililer yenilmez" ifadesini kullandı.