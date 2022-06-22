İtalya Ligi'nde ortalık karıştı! Napoli'ye 'şüpheli transfer' gerekçesiyle soruşturma açıldı

İtalya Ligi, Napoli'ye karşı açılan bu soruşturma ile çalkalanıyor. Napoli Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, Napoli Kulübünün 2020'de Fransa'nın Lille takımından kadrosuna kattığı Osimhen'in transferi inceleme altına alındı. Soruşturma çerçevesinde Napoli takımının Castel Volturno ve Roma'daki kulüp binalarında mali polis ekiplerince bu transfere yönelik aramalar gerçekleştirildiği öğrenildi

KULÜP BAŞKANI DA İNCELEME ALTINDA

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in de bu transferle ilgili "şüpheli" sıfatıyla soruşturma geçirdiği kaydedildi. De Laurentiis'in kendisi dışında karısı Jacqueline Baudit, oğlu Edoardo ve kızı Valentina'nın da savcılık tarafından sorgulandığı belirtildi. Alfredo Pedulla'da yer alan habere göre, savcılığın soruşturmasının temelinde, mali hesaplarda usulsüzlük, söz konusu futbolcunun transferine ilişkin mali bildirimlerde eksik ve sahte bildirim şüpheleri olduğu ifade edildi. Napoli'nin Osimhen transferi daha önce İtalya Futbol Federasyonu müfettişlerinin yürüttüğü futbolcu transferlerinde haksız sermaye kazancı gösterme soruşturmasına da konu olmuştu. Napoli, 2020 yılında Lille'den yaklaşık 70 milyon avro bedelle Nijeryalı yıldız oyuncuyu kadrosuna katmıştı.