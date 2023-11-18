İtalya, Kuzey Makedonya'yı mağlup ederek şansını son maça taşıdı

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda mücadele eden İtalya, Kuzey Makedonya'yı 5-2 mağlup ederek, şansını son maça taşıdı.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan finallere gitmeye hak kazanan ülkeler birer birer belli olurken, son şampiyon İtalya umutlarını son maça taşıdı. Avrupa Elemeleri C Grubu'nda 7. karşılaşmasında Kuzey Makedonya'yı konuk eden Gök Mavililer, sahadan 5-2 galip ayrıldı. İtalya bu galibiyetle puanını 13'e yükseltti. Haftayı maç yapmadan geçen Ukrayna ile aynı puana sahip olan İtalya, 20 Kasım Pazartesi günü rakibiyle deplasmanda mücadele edecek. Grupta Ukrayna ile oynanan ilk maçı kazanan İtalya, son maçta sahadan puanla ayrılması halinde Almanya biletini alacak. - İSTANBUL