İtalya, kadın hakem Ferrieri'yi konuşuyor! Gol yağmuru olan maçta tarihe geçti

Sassuolo'nun Salernitana'yı 5-0 yendiği maçta hakem Maria Sole Ferrieri, İtalya Serie A'da karşılaşma yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçti. 31 yaşındaki orta hakemin performansı İtalya'da büyük yankı uyandırırken, ünlü yorumcular ve gazeteler Ferrieri için "Kusursuzdu" yorumları yaptı.

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Sassuolo, sahasında Salernitana'yı 5-0 mağlup etti. Farklı biten maçın hakemi Maria Sole Ferrieri ise tarihe geçti.

KUSURSUZ MAÇ YÖNETTİ

Avrupa'nın dev ligi İtalya Serie A'da ilk kez bir kadın orta hakem maç yönetti. 31 yaşındaki Maria Sole Ferrieri mücadelede gösterdiği performansla büyük övgü aldı. İtalya'nın önde gelen spor yorumcuları ve gazeteleri tarafından Ferrieri için "Kusursuz bir maç yönetti." şeklinde yorumlar yapıldı.

SASSUOLO FARKA KOŞTU

MAPEI Stadyumu'nda oynanan maçta Sassuolo'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Lauriente, 39. dakikada penaltıdan Pinamonti, 53. dakikada Thorstvedt, 75. dakikada Harroui ve 90+2. dakikada Antiste kaydetti. Mücadeleyi 5-0 kazanan Sassuolo, 12 puanla 8. sırada yer aldı.