İtalyan devi Milan, kulübün 1.2 milyar euro karşılığında RedBird Capital Partners'a satıldığını resmen duyurdu. Devir işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından RedBird Kurucusu ve Yönetici Ortağı Gerry Cardinale, "Bizim Milan için vizyonumuz açık. Yetenekli oyuncularımızı, teknik direktörlerimizi ve çalışanlarımızı sahada başarıya ulaşmaları için destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon İtalya Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Milan'ın satışı resmen gerçekleşti.

"VİZYONUMUZ AÇIK"

İtalyan devi Milan, 1.2 milyar euro karşılığında RedBird Capital Partners'a satıldı. Devrin gerçekleşmesinin ardından RedBird Kurucusu ve Yönetici Ortağı Gerry Cardinale yaptığı açıklamada, "Bizim Milan için vizyonumuz açık. Yetenekli oyuncularımızı, teknik direktörlerimizi ve çalışanlarımızı sahada başarıya ulaşmaları için destekleyeceğiz ve taraftarlarımızın bu tarihi kulübün olağanüstü deneyimlerini paylaşmasına izin vereceğiz." ifadelerine yer verdi.

PORTFÖYDE DEV MARKALAR VAR

Milan'ın Fenway Sports Group portföyüne eklendiği belirtildi. Bu portföyde ayrıca Liverpool, Boston Red Sox, Toulouse, gibi ekiplerin de olduğu hatırlatıldı.