İtalya'dan inanılmaz teklif! Konyaspor transfer rekoru kırmaya hazırlanıyor

18 yaşında geldiği Konyaspor'da 6 yılda takımın en önemli parçası haline gelen ve geçen sezondan bu yana gösterdiği başarılı performansla da dikkatleri üzerine çeken Amir Hadziahmetovic'e süper teklif geldi.

ANDERLECHT İSTEDİ, UDINESE ADIM ATTI

Başarılı oyuncuyu Belçika ekibi Anderlecht ciddi şekilde istemişti. Asıl resmi adım ise Udinese'den geldi. Fanatik'in haberine göre;İtalyanlar, Amir için tam 7 milyon euroluk bir öneriyle Konyaspor'un kapısını çaldı. Konyaspor, Amir'in durumunu yaz transfer dönemine kadar bekletecek. Konyaspor bu teklifi kabul ederse tarihinin en yüksek satışını gerçekleştirmiş olacak.

GALATASARAY'LA ANILMIŞTI

Bu sezon çıktığı 31 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergileyen Amir'in adı yurt içinden de takımlarla anılıyor. Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu ifade edilen Boşnak futbolcuyla ilgili iç piyasadan ise herhangi bir teklif gelmiş değil.

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