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Gasly'den İtalya GP'de Tarihi Pole

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İtalya Grand Prix'sinde Alpine pilotu Pierre Gasly, 1:21.786'lık derecesiyle kariyerinde ilk kez pole pozisyonunu kazandı. Yarın TSİ 16.00'da 53 tur üzerinden koşulacak yarışta Russell ikinci, Piastri üçüncü sırada başlayacak.

İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonunda Alpine'nin Fransız pilotu Pierre Gasly başlayacak.

Formula 1'de sezonun 13. yarışı olan İtalya Grand Prix'sinin sıralama turları gerçekleştirildi. Monza şehri yakınlarında bulunan Autodromo Nazionale Monza Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında Alpine'nin Fransız sürücüsü Pierre Gasly, 1: 21.786 derecesiyle pole pozisyonunu kazandı. Gasly, kariyerinde ilk kez pole pozisyonundan başlayacak. Yarışa Mercedes'ten George Russell ikinci, McLaren'den de Oscar Piastri üçüncü sırada yer aldı.

İtalya Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da Autodromo Nazionale Monza Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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