İtalya'da gündem yeniden Semih Kılıçsoy

Serie A ekibi Cagliari, İtalya Kupası 2. turu mücadelesinde Unipol Domus Stadyumu'nda Frosinone ile karşı karşıya geldi ve karşılaşmayı 4-1 kazandı.

SEMİH KILIÇSOY İLK 11'DE

Karşılaşmaya ilk 11 başlayan milli oyuncu Semih Kılıçsoy, 20. dakikada karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi geçemedi. Semih, 26. dakikada ise şık bir çalımın ardından attığı pası takım arkadaşı Gaetano golle sonuçlandıramadı. 20 yaşındaki milli futbolcu, ilk yarının sonunda oyundan alındı.

İTALYA'DA YENİDEN GÜNDEM OLDU

Semih Kılıçsoy için İtalyan basınında maç sonunda olumlu ve olumsuz olarak birçok kez manşetlerde yer verildi. Semih'in genellikle aldığı şansı iyi kullanamadığı ileri sürüldü. İşte milli oyuncu için atılan manşetler;

''DEĞERLENDİREMEDİ''

Tuttomercatoweb: "Pisacane ilk dakikada ona kritik bir şans verdi, ancak bunu değerlendiremedi. Özellikle ilk yarıda farkı ikiye katlayabilecek bir şutu isabetsiz buldu."

"BARİZ FIRSATI KAÇIRDI"

Tutto Cagliari: "Kritik bir fırsattı ama bunu tam olarak değerlendiremedi. Bariz bir fırsatı kaçırdı ve İtalyan liginin temposuna alışması gerekiyor gibiydi."

"İYİ BİR TOP KONTROLÜ VAR"

La Nuova: "Genç Türk santrforun iyi bir azim ve iyi bir top kontrolü var. Ceza sahasına yaptığı orta daha fazla şans hak ediyordu."

"DAHA FAZLASINI YAPMASI GEREK"

Cagliaripad: "20. dakikada Gaetano ona harika bir pas attı ama o bunu boşa harcadı. 26'de harika bir çalımla pasını verdi ama Gaetano pozisyonu boşa harcadı. Devre arasında oyundan çıkan Kılıçsoy'un daha fazlasını yapması gerekiyor çünkü hücumdaki rekabet zorlu."

"DAHA FAZLASINI VERMELİ"

Centotrentuno: "Onu ilk 11'de görmek için büyük bir beklenti vardı ve Türk oyuncu birkaç fırsatı tepti. Rog ve Gaetano'nun boşa harcadığı pozisyon gibi bazı parlak anlar gösterdi ancak aynı zamanda topu savunmakta zorlandı ve Gaetano'nun mükemmel pasıyla boşa giden büyük bir gol şansı yakaladı. Bu kadroda yükselmek istiyorsa daha fazlasını verebilir ve vermeli"

"KONTRA ATAKLARDA MÜKEMMEL''

Calciomercato: "Farkı ikiye katlama şansını kaçırdı ama genel olarak topla oynama ve kontra ataklarda mükemmel bir iş çıkardı."