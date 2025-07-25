İtalya'da gündem Osimhen! Bakın ne dediler

İtalya'da gündem Osimhen! Bakın ne dediler
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Galatasaray'a transfer olmaya hazırlanan Victor Osimhen, İtalya'da konuşulmaya devam ediyor. İtalya basınında yer alan haberde yıldız oyuncu için, "Bir süre önce Haaland ile kıyaslanan Osimhen, Galatasaray'ı seçti" yorumu yapıldı.

İtalya Serie A devi Napoli'den Galatasaray'a transfer olmaya hazırlanan Victor Osimhen, İtalya'da konuşulmaya devam ediyor. Yıldız golcü, İtalya Goal'in manşetlerine taşındı.

''HAALAND İLE KIYASLANAN OSIMHEN''

İtalya Goal'de Osimhen'in Galatasaray'a transferi değerlendirilirken, "Bir süre önce Haaland ile kıyaslanan Victor, Galatasaray'ı seçti. Talepleri İngiltere'de fazla bulundu, Arabistan'ı da kendisi reddetti. Şüphesiz aşk var; en güzel yıllarını Galatasaray'a adadı." ifadeleri kullanıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 41 resmi maça çıkan Victor Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik muazzam bir performans ortaya koydu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

50 gün ingiltereden teklif bekledi alamayınca gs ye aşıgım dedi.

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Haber Yorumlarıalperen84:

Adam doğru yolu bulmuş desenize

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Haber YorumlarıDeğersiz Birisiyim:

Saçı da yarım galatasaraylı.

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