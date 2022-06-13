İtalya ayağa kalktı! Karagümrük'ün Pirlo'yu duyurma şekline ırkçılık diyen bile var

Andrea Pirlo'yu takımın başına getirerek tüm dünyada büyük ses getiren Fatih Karagümrük, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İtalya'yı ayağa kaldırdı.

1 YILLIĞINA İMZA ATTI

VavaCars Fatih Karagümrük dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Andrea Pirlo Karagümrük'te. Dünyaca ünlü futbol adamı son olarak Avrupa'nın en önemli kulüplerinden Juventus'u çalıştırdı. Juventus'la Şampiyonlar Ligi tecrübesi de yaşayan Pirlo, 1 Temmuz'da başlamak üzere kendisini bir yıllığına Karagümrüklü yapan sözleşmeyi imzaladı" dedi.

PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ

Kulüp bu açıklamanın ardından Twitter'dan bir mesajla Pirlo'ya İtalyanca olarak "Hoş geldin" diye seslendi. Ancak bu mesajda kullanılan görsel, mafyayı konu alan "Baba" (The Godfather) filminin afişine benzerliği nedeniyle polemiklere yol açtı.

Tartışma yaratan görsel

"ÇOKTAN İSTİFA ETMİŞTİM"

BBC'nin haberine göre sosyal medyada, "Dünya çapında ve mutlak bir şampiyonu, Baba posteriyle, yani İtalya eşittir mafya mesajıyla sunmak tam anlamıyla skandal!"; "Peki ya biz bir Türk'ü kebapla yan yana koysak ne düşünürdünüz? Üstelik kebap yapmak mafya olmaktan çok daha şerefli" gibi mesajlar geldi. Bazı yorumcular bunu "ırkçılık" örneği olarak tanımladı. Facebook'taki bir yorumcu da "Beni böyle sunsalar çoktan istifa etmiştim" dedi.

"NE KARŞILAMA AMA"

Sosyal medyadaki tepkiler basına da yansıdı. La Repubblica gazetesi, Andrea Pirlo'nun Karagümrük'e transferini bu unsuru öne çıkararak değerlendirdi. Gazete, "Pirlo: Ne 'karşılama' ama. Türkiye'de 'Baba' gibi sunuldu" başlığını kullandı.

"TÜRK KULÜP, PIRLO'YU TATSIZ BİÇİMDE TANITTI"

La Repubblica, "Teknik direktör, sosyal medya görüntüsünde Don Vito Corleone olarak gösterildi. Fatih Karagümrük'ün sosyal medya kanalında 'Baba' posterindeki kişi Andrea Pirlo'nun ta kendisi. Türk kulüp yeni teknik direktörünü, İtalyanlar hakkındaki en basmakalıp önyargılardan birine başvurarak, tatsız biçimde tanıttı" diye yazdı.

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