İtalya, Almanya'yı 3-0 ile Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi
Tayland'ın Bangkok şehrinde düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda İtalya, Almanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İtalya, çeyrek finalde Polonya-Belçika maçının galibiyle karşılaşacak.
Salon: Huamark
Hakemler: Yuliya Akulova (Kazakistan), Agnieszka Michlic (Polonya)
İtalya : Orro, Sylla, Danesi, Egonu, Nervini, Fahr (Gennaro, Cambi, Fersino, Antropova, Giovannini)
Almanya : Alsmeier, Weitzel, Weske, Orthmann, Cekulaev, Straube (Pogany, Glaab, Stautz, Stigrot, Schölzel, Timmer)
Setler: 25-22, 25-18, 25-11
Süre: 70 dakika
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda İtalya, Almanya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
İtalya, Polonya- Belçika maçının galibiyle çeyrek finalde mücadele edecek.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor