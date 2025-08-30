İtalya, Almanya'yı 3-0 ile Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland'ın Bangkok şehrinde düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda İtalya, Almanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İtalya, çeyrek finalde Polonya-Belçika maçının galibiyle karşılaşacak.

Salon: Huamark

Hakemler: Yuliya Akulova (Kazakistan), Agnieszka Michlic (Polonya)

İtalya : Orro, Sylla, Danesi, Egonu, Nervini, Fahr (Gennaro, Cambi, Fersino, Antropova, Giovannini)

Almanya : Alsmeier, Weitzel, Weske, Orthmann, Cekulaev, Straube (Pogany, Glaab, Stautz, Stigrot, Schölzel, Timmer)

Setler: 25-22, 25-18, 25-11

Süre: 70 dakika

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda İtalya, Almanya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

İtalya, Polonya- Belçika maçının galibiyle çeyrek finalde mücadele edecek.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
AK Partili başkandan jandarmaya: Pisliksin

AK Partili başkandan jandarmaya hakaret: Pisliksin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Defne Akçakayalıoğlu'nun ölümüne ilaçların yol açtığı iddia edildi

19 yaşındaki Defne'nin ölüm nedeni belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.