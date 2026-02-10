Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda, İtalya kısa kulvar sürat pateni karışık takım kategorisinde altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. İtalya ekibi, finalde 2 dakika 39.019 saniyelik süreyle rakiplerini geride bıraktı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 4. gününde kısa kulvar sürat pateni karışık takım finali, Milano Buz Pateni Arena'da yapıldı.

Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini ve Pietro Sighel'den oluşan İtalya, 2 dakika 39.019 saniyeyle rakiplerini geride bırakarak altın madalya aldı.

Kariyerinde 6. kez olimpiyatlara katılan Arianna Fontana, oyunlardaki madalya sayısını 12'ye çıkardı.

Kim Boutin, Courtney Sarault, William Dandjinou ve Roussel Felix'in yer aldığı Kanada, 2.39.258'lik süresiyle gümüş, Tineke den Dulk, Hanne Desmet, Stijn Desmet ve Ward Petre'nin mücadele ettiği Belçika ise 2.39.353'lük zamanıyla bronz madalya elde etti.

500

