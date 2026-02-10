2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kısa kulvar sürat pateni karışık takım kategorisinde İtalya, altın madalya kazandı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 4. gününde kısa kulvar sürat pateni karışık takım finali, Milano Buz Pateni Arena'da yapıldı.

Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini ve Pietro Sighel'den oluşan İtalya, 2 dakika 39.019 saniyeyle rakiplerini geride bırakarak altın madalya aldı.

Kariyerinde 6. kez olimpiyatlara katılan Arianna Fontana, oyunlardaki madalya sayısını 12'ye çıkardı.

Kim Boutin, Courtney Sarault, William Dandjinou ve Roussel Felix'in yer aldığı Kanada, 2.39.258'lik süresiyle gümüş, Tineke den Dulk, Hanne Desmet, Stijn Desmet ve Ward Petre'nin mücadele ettiği Belçika ise 2.39.353'lük zamanıyla bronz madalya elde etti.