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İsviçreli sporcular, İsrail'i sırtlarını dönerek protesto etti

İsviçreli sporcular, İsrail'i sırtlarını dönerek protesto etti
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İsviçreli eskrimciler, 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İsrail'i, madalya seremonisi sırasında protesto ederek rakiplerine sırtlarını döndü.

İsviçreli sporcular, 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İsrail'i madalya seremonisi sırasında protesto etti.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen şampiyonanın erkekler epe kategorisinde İsrail Milli Takımı, finalde İsviçre'yi mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

İSRAİLLİLERE SIRTLARINI DÖNDÜLER

Madalya seremonisi için ikincilik kürsüsüne çıkan İsviçre Milli Takımı sporcuları, İsrail ulusal marşı sırasında rakip eskrimcilere sırtını dönerek İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları için protestoda bulundu.

Daha önce de Irak Milli Takımı, İsrail'i protesto etmek amacıyla 2023'teki Dünya Kupası etabından çekilmişti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıKral Cıplak:

işte bu, Tebrikler yürekli insanlar

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Haber YorumlarıMGk:

Gazze bunu başardı.. Artık tüm dünya bu soykırımcılardan nefret ediyor

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Haber Yorumlarımurat özkan:

Helal olsun adamsınız ????

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Haber YorumlarıEngin Bayraktar:

israilli takımlar neden yarışmalara katılabiliyor ki ?

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Haber Yorumlarıtycoon:

gavur dediklerimize bakın din kardeşi dediklerimizden daha adamlar

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Haber YorumlarıMGk:

İSRAİL Avrupa kıtasın da mı neden bu turnuvalara katılıyor

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Haber YorumlarıSeyYah Saruhanli:

HELAL OLSUN..

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Haber Yorumlarıahmet kasap:

HEPSİ TİYATRO İNANMAYIN YAHUDİ VE HRISTİYANLAR BİRBİRLERİNİN DOSTLARIDIR

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Haber Yorumlarıdenizsalman44:

kral hareket artık dünyanın kendilerinden ne kadar nefret ettigini görüyorlar

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Dünya İtrailin arkasından çekiliyor. Halklar nefret etmeye başladıysa siyasilerinde desteği bitecek demektir. O zaman İtraile kabaran bişeyler olacak

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