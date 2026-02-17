Haberler

İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti

Güncelleme:
İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti. RTS spikeri Stefan Renna, Kış Olimpiyatları'nda yarışan İsrailli Adam Edelman'ın Gazze'deki soykırımı nasıl desteklediğini izleyicilere anlattı.

  • İsviçre Radyo ve Televizyonu spikeri Stefan Renna, İsrailli sporcu Adam Edelman'ın siyonist olduğunu ve İsrail'in Gazze'deki askeri müdahalesini destekleyen sosyal medya paylaşımları yaptığını açıkladı.
  • Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin savaşı destekleyen sporcuların yarışmaya uygun olmadığı kuralının sadece Rusya'ya uygulandığını, İsrailli sporcuların yarışmasına izin verilmesini çifte standart olarak değerlendirdi.
  • Ukraynalı sporcu Vladyslav Heraskevych'in savaşta hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı kask takmasının yasaklandığını belirtti.

İsviçre Radyo ve Televizyonu (RTS) spikeri Stefan Renna, canlı yayında İsrail bobsled takımındaki sporcu Adam Edelman'ın kendisini siyonist olarak tanımladığını ve İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı destekleyen birçok sosyal medya paylaşımı yaptığını ifade etti.

Renna, konuşmasında, Birleşmiş Milletler Uluslararası Soruşturma Komisyonunun Gazze ile ilgili kullandığı "soykırım" terimine dikkati çekerek, "Bu terminolojiye aşinayım. Edelman, İsrail'in askeri müdahalesini tarihteki en ahlaki ve haklı savaş olarak tanımladı." ifadelerini kullandı.

ÇİFTE STANDART OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Renna, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin "Herhangi bir savaşı aktif olarak destekleyen sporcuların yarışmaya uygun olmadığını" belirttiğini ancak bu kuralın sadece Rusya'ya uygulandığını aktararak İsrailli sporcuların yarışmasına izin verilmesini çifte standart olarak değerlendirdi.

İsrail'in soykırım suçuyla zan altında olduğunu ve organizasyonlarda yer almasının düşündürücü olduğunu vurgulayan Renna, Ukraynalı skeleton sporcusu Vladyslav Heraskevych'in oyunlarda ülkesindeki savaşta hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı bir kask takmasının bile yasaklandığını hatırlattı.

Kaynak: AA
