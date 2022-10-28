Galatasaraylılar, Ali Palabıyık'ı havaalanında sıkıştırdı! Ağzından çıkan cümleler çok konuşulur
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Galatasaray-Alanyaspor maçındaki kararları tartışma konusu olan hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Basel-Zalgiris maçını yönetmek için İsviçre'ye giderken havaalanında sarı-kırmızılı taraftarlarla karşılaştı. Olayın görüntüsü sosyal medyaya düşerken Palabıyık'ın "Evet hatalı kararlar verdim, özür dilerim." dediği iddia edildi.
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Mücadele sonrası hakem Ali Palabıyık'ın kararları sarı-kırmızılıların tepkisini çekerken, İsviçre'de olay bir karşılaşma yaşandı.
"EVET HATALI KARARLAR VERDİM"
Bir grup Galatasaray taraftarı, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Basel-Zalgiris maçını yöneten Ali Palabıyık ile İsviçre'ye giderken havaalanında karşılaştı. O anlara ilişkin görüntü sosyal medyaya yansırken Palabıyık'ın taraftarlara, "Evet hatalı kararlar verdim, özür dilerim." dediği öne sürüldü.
PALABIYIK'I HEDEF ALMIŞLARDI
Galatasaray'da Alanyaspor maçı sonrası hakem Ali Palabıyık'a sert tepki gösterilmişti. Başkan Dursun Özbek, Başkan Vekili Erden Timur ve Teknik Direktör Okan Buruk karşılaşma sonrası Palabıyık'ı hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.