2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda curling karışık çiftler finalinde İsveç, ABD'yi 6-5 mağlup ederek altın madalya kazandı. İtalya'da düzenlenen finalde, ABD gümüş madalya ile ödüllendirildi.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın curling karışık çiftler finalinde ABD'yi 6-5 yenen İsveç, altın madalya kazandı.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 4. gününde curling karışık çiftler finali, Cortina Curling Olimpik Stadı'nda yapıldı.

Final müsabakasında Isabella Wranaa ve Rasmus Wranaa'dan oluşan İsveç, Cory Thiesse ve Korey Dropkin'in yer aldığı ABD'yi 6-5 mağlup ederek altın madalya elde etti.

ABD'nin gümüş madalya kazandığı curling karışık çiftler üçüncülük maçında ise Büyük Britanya'yı 5-3 yenen İtalya, bronz madalyaya ulaştı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
