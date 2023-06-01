İstifaya çağıran taraftarları çılgına çevirecek karar! Ali Koç'un koltuğu bırakmaya niyeti yok

Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Fenerbahçe tribünlerinin istifaya çağırdığı Ali Koç'un böyle bir niyetinin olmadığı iddia edildi. Koltuğu bırakmayı düşünmeyen Koç, güven tazelemek için olağanüstü genel kurula gidebileceği konuşuluyor.

Ali Koç'un başkanlığındaki Fenerbahçe, 5. sezonunda da şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Galatasaray'a kaptırılan son şampiyonluk sonrası tribünlerden "Yönetim istifa" sesleri yükselirken, Koç'un kararını verdiği iddia edildi.

GÖREV SÜRESİNİ TAMAMLAMAKTA KARARLI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Ali Koç, tribünlerden gelen istifa çağrılarına kulak asmıyor. Koltuğu bırakmayı düşünmeyen Koç, görev süresini tamamlamakta son derece kararlı.

GÜVEN TAZELEMEK İÇİN GENEL KURULA GİDEBİLİR

Ali Koç'un güven tazelemek için olağanüstü genel kurula gidebileceği de iddia ediliyor. Koç, karşısına rakip çıkması durumunda da "Hodri meydan" diyerek her türlü rekabete açık olduğunu her zamanki gibi vurgulayacak.